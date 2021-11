Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 24 novembre, 500.000 doses du vaccin d’AstraZeneca données par le gouvernement argentin sont arrivées à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï.



La réception a eu lieu en présence de représentants des ministères vietnamiens des Affaires étrangères et de la Santé, de l’Institut national d'hygiène et d'épidémiologie, de l’ambassadeur d’Argentine au Vietnam, Luis Pablo Maria Beltramino.



Dans le contexte des évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19 au Vietnam ainsi que dans le monde, ce don de l'Argentine revêt des significations importantes, illustrant l'importance accordée par l’Argentine au partenariat intégral entre les deux pays, ainsi que leur solidarité et leur amitié traditionnelles. Il s’agit d’un soutien pratique de l’Argentine pour les efforts du Vietnam afin d’accélérer la vaccination et de contrôler l'épidémie.-VNA