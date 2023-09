Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a récemment signé une décision approuvant le Plan directeur national de l’énergie pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

L’objectif global du plan est d’assurer la sécurité énergétique du pays, de répondre aux exigences du développement économique et social, de l’industrialisation et de la modernisation, d’assurer la défense et la sécurité nationales, d’améliorer le niveau de vie de la population et de protéger l’environnement écologique.En outre, le plan vise à développer une industrie énergétique indépendante et autonome et à établir un écosystème complet de l’industrie énergétique basé sur des sources d’énergie renouvelables et nouvelles, dans le but de devenir un centre régional pour les industries des énergies propres et les exportations d’énergies renouvelables.Il prévoit d’augmenter l’approvisionnement total en énergie primaire à 155 millions de tonnes d’équivalent pétrole d’ici 2030 et à 294 - 311 millions de tonnes d’ici 2050.Les réserves nationales totales de pétrole et de pétrole (y compris le pétrole brut et les produits dérivés), devraient quant à elles augmenter à 75 - 80 jours d’importations nettes d’ici 2030 et progressivement à 90 jours après cette année.En matière de transition énergétique juste, le plan cible l’objectif de 15 à 20% d’énergie renouvelable dans l’énergie primaire totale d’ici 2030 et d’environ 80 à 85 % d’ici 2050. Il vise également à réaliser des économies d’énergie d’environ 8 à 10% d’ici 2030 et environ 15 à 20% d’ici 2050 par rapport au scénario de développement normal.

Un modèle d’énergie solaire. Photo d’illustration: congthuong.vn

Les émissions projetées de gaz à effet de serre devront être d’environ 399 à 449 millions de tonnes d’ici 2030 et d’environ 101 millions de tonnes d’ici 2050. L’objectif est de réduire les émissions de 17 à 26% d’ici 2030 et d’environ 90% d’ici 2050 par rapport au scénario de développement normal.L’exploitation et l’utilisation efficaces des ressources énergétiques nationales sont mises en avant, avec la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon commercial prévue respectivement à 6 à 9,5 millions de tonnes, 5,5 à 15 milliards de mètres cubes et 41 à 47 millions de tonnes pour la période 2021-2030.D’ici 2030, le plan vise à créer et à développer plusieurs centres d’énergie propre dans les régions du Nord, du Centre et du Sud lorsque les conditions favorables seront disponibles.Il entend également développer une nouvelle production d’énergie destinée à la consommation domestique et à l’exportation. La capacité de production d’hydroélectricité verte est estimée à environ 100.000 à 200.000 tonnes par an d’ici 2030 et à environ 10 à 20 millions de tonnes par an d’ici 2050.Pour atteindre ces objectifs, six solutions de mise en œuvre ont été proposées, impliquant la mobilisation et l’allocation de capitaux; les mécanismes et politiques; l’environnement, la science et la technologie; le développement des ressources humaines; la coopération internationale; et la mise en œuvre et la supervision du plan. – VNA