Photo d'illustration : http://baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) – Le gouvernement a publié la résolution de sa réunion d’octobre 2019. Dans cette résolution, le gouvernement a demandé aux organes compétents de tous niveaux de poursuivre leurs efforts pendant les deux derniers mois de l’année afin d’atteindre tous les objectifs fixés.

Le gouvernement a souligné que la restructuration économique, la réforme administrative et la diminution des conditions pour exercer une activité commerciale continuaient d’être des priorités.

Il a ordonné au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de continuer de prendre des mesures nécessaires pour combattre la peste porcine africaine et assurer l’offre de viande sur le marché pendant les fêtes et vacances de fin d’année. Il lui a également demandé de poursuivre la coopération avec les autres organes compétents afin de faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne sur la pêche.

Le gouvernement a demandé au ministère des Affaires étrangères de collaborer étroitement avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Information et de la Communication, et d’autres organes compétents dans l’affaire sur la mort de 39 Vietnamiens dans un camion frigorifique près de Londres. Il a insisté sur la nécessité d’appeler les nations à joindre les efforts pour lutter contre l’immigration illégale.

Le gouvernement a par ailleurs ordonné aux organes concernés de rechercher les causes du reculement du Vietnam sur le classement Doing Business de la Banque mondiale pour avancer des solutions.

Le Vietnam s’est classé 70e dans le classement sur la facilité de faire des affaires en 2020 du Groupe de la Banque mondiale, en baisse d’un cran par rapport à l’année dernière, malgré un score plus élevé de 69,8 points sur 100. Le pays a fait des améliorations considérables en matière d’obtention de crédit et de paiement des impôts, avec pour résultat des augmentations respectives de 5 points et de 6,1 points par rapport à l’année dernière, tandis que d’autres domaines ont connu des améliorations mineures ou sont restés inchangés. Le score du pays en matière de règlement de l’insolvabilité a diminué de 0,1 point par rapport au classement de 2019.-VNA