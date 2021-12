Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé la Décision 2219/QD-TTg sur l’approbation du Programme national du Livre pour la période 2022 - 2026.

L'objectif du programme est d'appliquer les technologies numériques dans les activités d'édition afin d'améliorer la fourniture et la diffusion des connaissances, de développer la culture et de mettre en œuvre les orientations de développement national.

Dans le cadre du programme, 500 livres de toutes catégories seront nouvellement publiés ou republiés sous forme de publications électroniques. Un site Web et un logiciel d'application sur ordinateur et téléphone mobile seront également crées pour stocker et distribuer des livres électroniques du programme national du Livre.

Le ministère des Finances allouera des fonds prélevés sur le budget de l'État à la mise en œuvre du programme.-VNA