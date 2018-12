Le général Ngô Xuân Lich (droite) reçoit le nouvel ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Xiong Bo, nouvel ambassadeur de Chine accrédité au Vietnam, s’est engagé à faire tous son possible pour renforcer la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, dont la défense.



L’ambassadeur chinois Xiong Bo a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec le général Ngô Xuân Lich, membre du Bureau politique et ministre vietnamien de la Défense, le 6 décembre à Hanoï.



Le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich a souligné que ces derniers temps, la défense était devenue un pilier de la coopération entre le Vietnam et la Chine.



Il s’est déclaré convaincu que sur la base des perceptions communes et des accords importants conclus par les dirigeants de haut rang des deux pays, l'ambassadeur Xiong Bo apporterait des contributions remarquables au renforcement des relations bilatérales, et de la coopération dans la défense en particulier, en accord avec le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. -VNA