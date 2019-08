Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le groupe japonais du commerce de détail Aeon renforce sa coopération avec le site de vente en ligne singapourien Shopee en Malaisie pour élargir ses activités dans ce pays, en raison de la concurrence acharnée provoquée par la tendance de libéralisation du marché.



L’antenne d’Aeon en Malaisie, Aeon Big M Sdn. Bhd., a ouvert une boutique en ligne vendant des appareils électroniques domestiques, des vêtements et autres produits ménagers.



Tan Ming Kit, un responsable de Shopee, a déclaré que les produits commandés seraient livrés le lendemain, sauf le dimanche, pour les résidents de la vallée de Klang, ajoutant que Shopee comptait actuellement 20 millions d'utilisateurs.



Le marché de la vente au détail en Malaisie est en expansion depuis la libéralisation des règles de propriété étrangère en 2012.



Le directeur général d'Aeon Big M Sdn. Bhd., Masayoshi Masuda, a déclaré qu'Aeon pouvait élargir son marché en Malaisie orientale en se connectant sur l’internet.

En outre, Aeon affirme d’ores et déjà sa position en Asie du Sud-Est en élargissant le réseau de ses magasins, y compris dans des centres commerciaux et grands supermarchés au Cambodge, en Indonésie, au Vietnam et d’autres pays. Actuellement, Aeon compte 74 magasins dans les pays d’Asie du Sud-Est.

Les profits venus des marchés étrangers du géant japonais du commerce de détail représentent 16,8% de ses recettes jusqu’en février 2019. Aeon s’efforce d’augmenter cette proportion en accélérant les activités d’affaires en Asie. -VNA