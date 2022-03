La délégation gabonaise visite la société Cong Thanh Ut Hanh à Long An. Photo: VNA

Long An (VNA) - Une délégation du ministère gabonais du Commerce, conduite par son ministre Yves Fernand Manfoumbi, s’est rendue dans la province de Long An (Sud) pour se renseigner sur les modèles de production rizicole locaux.

Le directeur du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Tuan Thanh, a informé la délégation gabonaise de la planification des zones de production de riz de haute qualité de Long An. Selon lui, Long An vise 60.000 hectares de riz de haute qualité d’ici 2025. Actuellement, la province recense plus de 22.000 hectares de production rizicole avec de hautes technologies.

Chaque année, Long An exporte de 600.000 à 800.000 tonnes de riz, représentant de 10% à 13% des exportations nationales. Le riz de Long An est exporté vers une quarantaine pays et territoires dont la Chine, les Philippines, l’Indonésie, Singapour, la Malaisie, les Pays-Bas, la République de Corée, l’Espagne, la République tchèque…

Le Vietnam en général et Long An en particulier et les localités gabonaises possèdent d’énormes potentiels de coopération dans le commerce et la production rizicole, a déclaré Nguyen Tuan Thanh.

De son côté, le ministre gabonais Yves Fernand Manfoumbi a appelé les entreprises vietnamiennes à transférer des technologies et investir dans les chaînes de production rizicole dans son pays. -VNA