Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville a organisé mercredi 22 mars une rencontre avec des représentants de la communauté musulmane de la mégapole du Sud à l’occasion du mois de jeûne du ramadan.

La vice-présidente du Comité municipal du FPV, Phan Kiêu Thanh Huong félite le comité représentatif de la communauté musulmane à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du mois de jeûne du ramadan. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, la vice-présidente du Comité municipal du FPV, Phan Kiêu Thanh Huong, a loué les imams et les fidèles musulmans, le comité représentatif de la communauté musulmane, et les comités de gestion des mosquées de la ville pour leur engagement et leur soutien aux campagnes et mouvements d’émulation patriotique lancés à Hô Chi Minh-Ville, contribuant au développement socio-économique de la ville après l’épidémie de Covid-19.Elle a affirmé que la vie matérielle et spirituelle de la communauté musulmane de Hô Chi Minh-Ville s’est remarquablement améliorée grâce aux politiques du Parti et des autorités municipales.La responsable a exprimé l’espoir que la communauté continuera de maintenir la solidarité avec les fidèles d’autres religions et de s’engager activement dans des mouvements d’émulation patriotique, contribuant à développer la mégapole du Sud en une ville civilisée, moderne, dynamique et créative avec une position de premier plan en Asie du Sud-Est.Machdares Samael, chef par intérim du comité représentatif de la communauté musulmane de Hô Chi Minh-Ville, a remercié les dirigeants locaux et le comité municipal VFF pour leur soutien et leur attention envers la communauté.Il a appelé les dignitaires et fidèles musulmans à répondre activement aux mouvements et campagnes lancés par les autorités municipales, promouvant ainsi le bloc de grande union nationale et contribuant au développement de la ville. – VNA