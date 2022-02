Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, du 12 au 20 février, le froid se maintiendra au Nord et dans la partie septentrionale du Centre.

Les régions montagneuses du Nord connaîtront un froid vif.

La partie méridionale du Centre, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud seront ensoleillés pendant la journée, et connaîtront des averses et des orages en soirée.

Les localités doivent faire attention aux risques de tornades, de foudre, de grêle et de vents violents. -VNA