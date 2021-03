Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La première phase de supervision et d'inspection des prochaines élections des députés à l’Assemblée nationale (15e législature) et aux conseils populaires à tous les niveaux au cours du mandat 2021-2026 sera mise en œuvre du 15 mars au 13 avril avec cinq équipes d’inspection, chacune couvrant trois localités du ressort provincial et un district dans chaque localité.

Les équipes se concentreront sur l'examen des affaires liées à l'orientation des procédures de présentation des candidats, les communications sur les élections, l'organisation des négociations pour présenter les candidats à l’Assemblée nationale (AN) de la 15e législature et aux conseils populaires à tous les niveaux du mandat 2021-2026, la soumission des documents des candidats et la collecte des opinions des électeurs sur les candidats, entre autres…

S'exprimant lors de la deuxième réunion du direction nationale chargée des élections à l’AN et aux conseils populaires à tous les échelons, mandat 2021-2026 à Hanoï le 4 mars, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man a apprécié la coordination des agences spécialisées du FPV en conseillant ledit sur l'organisation de cours de formation sur les activités électorales, l'inspection, la présentation des candidats et des réunions pour recueillir l'avis des électeurs.

Il a demandé aux agences de désigner des responsables pour prendre en charge l'accueil des citoyens, recevoir et traiter les plaintes liées aux élections.

En particulier, la supervision et l'inspection des prochaines élections des députés à l’AN et aux conseils populaires doivent découvrir les difficultés, les violations dans les élections pour les régler en temps opportun, en veillant à ce que les élections se dérouleraient de manière démocratique, sûre et économique conformément à la loi.

Parallèlement aux activités d’inspection et de supervision, le FPV devrait se concentrer sur l’organisation de la deuxième conférence consultative au niveau central, tout en continuant à recueillir les opinions des électeurs sur les candidats et à vérifier les problèmes découverts par les électeurs.

Toujours d’après lui, la deuxième conférence consultative sera organisée bientôt. L’objectif est de collecter les avis des électeurs sur l’éligibilité des candidats.

Les élections des députés à l’AN (15e législature) et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026 sont prévues pour le 23 mai. -VNA