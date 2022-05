Hanoï (VNA) - Au cours des quatre premiers mois de 2022, l' économie vietnamienne a continué de se redresser, a estimé le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Tran Quoc Phuong, lors du Forum sur les prévisions économiques du Vietnam pour la période 2022 - 2023 ayant pour thème "Scénarios de croissance et perspectives pour certains secteurs économiques clés", tenu jeudi matin à Hanoï.La croissance du PIB du Vietnam au premier trimestre 2022 a atteint 5,03 %. L'inflation a été maîtrisée. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,1 %. Le nombre d'entreprises nouvellement créées s’est chiffré à 49.591, - un niveau le plus élevé au cours des 4 premiers mois de l'année jusqu'à présent au Vietnam.Le montant d'investissement direct étranger réalisé est estimé à 5,92 milliards de dollars. Il s'agit de la valeur la plus élevée au cours des 4 premiers mois de l'année entre 2018 et 2022, créant une force importante pour la croissance économique pour cette année.Selon le vice-ministre Tran Quoc Phuong, depuis le début de l'année, les organisations internationales font de nombreuses prévisions optimistes au regard de l’économie vietnamienne. La Banque asiatique de développement prévoit une croissance économique de 6,5% cette année et 6,7 % pour 2023. La Banque mondiale estime que la croissance du PIB du Vietnam atteindra 5,3 % en 2022, puis se stabilisera autour de 6,5 %. Le Fonds monétaire international a abaissé les prévisions de croissance économique mondiale en 2022 à 3,6%, mais a estimé qu'au Vietnam, la relance économique serait renforcée et le PIB du pays augmenterait de 6% en 2022 et de 7,2% en 2023.Tran Quoc Phuong a indiqué que la pandémie de COVID-19 était maîtrisée mais elle n'avait pas pris fin. La situation économique et politique internationale connaissait de grandes fluctuations. Cela nécessite que les prévisions sur les perspectives macroéconomiques soient mises à jour sur la base d'une analyse scientifique, approfondie et multidimensionnelle.Lors du forum, des scientifiques, des experts et des représentants d'entreprises nationaux et internationaux ont discuté et prévu la situation macroéconomique pour la période 2022-2023 et les perspectives des secteurs économiques clés dans le contexte de grands changements de la situation économique mondiale. - VNA