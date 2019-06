Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA



Guangdong, 26 juin (VNA) - Le Forum sur la promotion de la coopération entre le Vietnam et la Chine dans l’investissement et le commerce a eu lieu le 25 juin à Guangdong, en Chine, dans le cadre des activités de la 7e conférence bilan sur la coopération entre les ministères et les localités vietnamiens et cette localité chinoise.

Prenant la parole, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a indiqué que ces trois dernières années, le Vietnam avait enregistré une croissance moyenne du PIB de 6,6% par an, figurant parmi les pays ayant un taux de croissance le plus élevé de la région et du monde.



Le pays a généré près de 500 milliards de dollars d’exportations en 2018, ce qui l’a classé parmi les 30 plus grandes économies du monde en termes de chiffre d’affaires du commerce extérieur, a-t-il estimé, ajoutant que le Vietnam était membre des Accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération. L'ALE Vietnam-Union européenne doit être signé à la fin du mois.

Le vice-ministre a souligné les progrès encourageants dans les relations de partenariat économique et commercial intégral Vietnam-Chine, le Vietnam étant le plus grand partenaire commercial de la Chine dans l'ASEAN et le 8e plus grand au monde.

Il a ajouté que le Plan de développement de la Grande Région de la Baie Guangdong-Hong Kong-Macao avec l’accent mis sur l’innovation et les technologies, adopté récemment par la Chine, créerait de bonnes opportunités pour promouvoir la collaboration entre les deux pays dans ces domaines.

Le vice-gouverneur de la province du Guangdong, Ouyang Weimin, a proposé quatre points pour faire progresser la coopération entre les localités du Guangdong et ceux du Vietnam : partage des opportunités de développement de la Grande Région de la Baie Guangdong-Hong Kong-Macao; promotion du commerce bilatéral; promotion des échanges dans les finances; et approfondissement des partenariats en matière de tourisme et d'éducation.

Le forum a attiré la participation de représentants de ministères, d'agences et de localités du Vietnam et du Guangdong, ainsi que de plus de 300 représentants d'entreprises des deux parties.

La 7e conférence bilan sur la coopération entre les ministères et les localités vietnamiens et le Guangdong s'est tenue le 24 juin. -VNA