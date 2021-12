Hanoi (VNA) – Le Forum sur la culture et les affaires (CBF) 2021 a eu lieu dimanche 5 décembre en réponse à la campagne «Construire la culture d’entreprise vietnamienne» lancée en 2016 par le Premier ministre de l’époque Nguyên Xuân Phuc et à l’appel du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à accélérer la construction d’une culture nationale lors de la Conférence culturelle nationale 2021 en novembre dernier.

Des experts lors de l’événement. Photo : VNA

Sur le thème «Acculturation - fondement du redressement et du développement durable», l’événement tenu en présentiel et en ligne a réuni des responsables vietnamiens, des délégués tchèques venus de la République tchèque, de la Russie, du Japon et de la France, ainsi que des représentants d’entreprises à travers le Vietnam.Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a déclaré en ouverture que le forum offrait une plate-forme aux universitaires et à la communauté des affaires pour discuter d’une approche commune d’acculturation afin de stimuler la reprise économique. Une bonne prise de conscience conduira à de bonnes actions, a-t-il déclaré.Il a souligné le rôle de la culture dans l’économie et vice versa, citant le Premier ministre de l’époque Nguyên Xuân Phuc qui avait dit que «construire une culture d’entreprise, c’est créer des avantages concurrentiels, des avantages commerciaux et l’identité culturelle du Vietnam sur le terrain de jeu économique mondial» lors du lancement du programme «Construire la culture d’entreprise vietnamienne» en 2016.