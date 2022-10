Hanoi (VNA) - Le Forum des affaires de haut niveau Vietnam-OCDE s’est ouvert mardi 18 octobre à Hanoi, rassemblant des économistes et des représentants d’organisations internationales ainsi que des entreprises nationales et étrangères.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung s'exprime en ouverture du forum. Photo: VNA



S’adressant à l’événement, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a fait savoir que récemment, le ministère a coordonné étroitement avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des activités dans le cadre du protocole d’accord entre les deux parties.

Le ministre a déclaré que le Vietnam se redresse fortement de la pandémie de Covid-19 et des développements économiques et géopolitiques compliqués dans le monde.

Le ministère a efficacement promu son rôle consultatif en conseillant le gouvernement sur la publication de nombreuses politiques visant à soutenir le redressement et le développement socio-économiques, à maintenir la stabilité économique et à accélérer la croissance, a-t-il ajouté.

Le ministre a espéré que les participants donneraient des idées sur la gestion et la réforme économiques, la gouvernance d’entreprise dans les entreprises publiques et l’attraction d’IDE de haute qualité dans le contexte de la période de croissance verte et de transformation numérique du pays.

Le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, a reconnu les progrès sociaux considérables du Vietnam au cours des trois dernières décennies, soulignant le succès du Vietnam dans la prévention et la lutte contre le Covid-19.

Le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann et le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung président le forum. Photo: VNA



Il a noté les prévisions de l’OCDE selon lesquelles le PIB du Vietnam pour cette année et la prochaine dépassera 6%. Cela attirera davantage d’IDE au Vietnam, car les entreprises étrangères contribuent à diversifier la chaîne d’approvisionnement dans le pays, a-t-il déclaré, conseillant au Vietnam de redoubler d’efforts pour assurer un développement durable.

Le responsable a recommandé que le Vietnam s’adapte à la période de vieillissement de la population et stimule la productivité, et a estimé que le Vietnam bénéficierait de l’ouverture du marché commercial qui s’accompagne d’un transfert de connaissances plus important, ainsi que des activités de l’OCDE visant à promouvoir des IDE de haute qualité.

Le secrétaire général de l’OCDE a souligné que l’expérience et l’expertise de l’OCDE peuvent aider le Vietnam à surmonter les défis et à saisir les opportunités mentionnées ci-dessus. L’une des principales priorités de l’OCDE est de renforcer l’engagement avec des partenaires d’Asie du Sud-Est comme le Vietnam, a-t-il souligné.

Suite au forum, une table ronde des entreprises sur la production et les énergies renouvelables a été organisée. Parallèlement, de nombreuses activités de mise en relation d’affaires ont également été mises en place pour aider les entreprises à trouver des opportunités d’affaires et d’investissement. – VNA