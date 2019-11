Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - Le Forum de coopération économique d’Asie-Horasis 2019, sur le thème «Le développement dynamique du Vietnam », a débuté le 25 novembre dans la province de Binh Duong (Sud), en présence du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.

Il a demandé à la province d’améliorer davantage l’environnement des affaires, d’édifier une force de travail de haute qualité pour satisfaire à la demande de la 4e révolution industrielle, de développer l’économie liée à la protection de l’environnement.

La province est autorisée à protéger ses ressources naturelles pour s’orienter vers la création de la nouvelle ville de Binh Duong dans le futur proche.

Le vice-Premier ministre a affirmé que le gouvernement créerait des conditions optimales aux investisseurs au Vietnam, dans la province de Binh Duong en particulier. Il a espéré que cette localité contribuerait encore au développement de toute la Zone économique clé du Sud.

Selon Tran Thanh Liem, président du Comité populaire provincial, ce forum regroupe des experts étrangers, des investisseurs, des dirigeants… qui partagent le même but de trouver des mesures appropriés pour la stabilité et le développement. Par cet événement, Binh Duong souhaite trouver pour elle-même des mesures efficaces pour devenir une future ville intelligente.

Ce forum, qui a lieu les 25 et 26 novembre, attire plus de 1.000 dirigeants de groupes économiques venus de 60 pays. Il comprend quatre séances plénières et 35 séances de dialogue qui portent sur l’économie régionale et mondiale, les technologies.

C’est la deuxième fois que ce forum est organisé dans la province de Binh Duong. -VNA