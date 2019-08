La Foire d’import-export du Guangdong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Un forum de coopération commerciale et d’investissement Vietnam-Guangdong a été organisé le 28 août à Hanoï, dans le cadre de la Foire d’import-export du Guangdong, Chine, qui se déroule du 28 au 30 août.

Ce forum était placé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’ambassade de Chine, du Comité du développement commercial de Hong Kong (Chine), de l’Institut de la promotion du commerce et de l’investissement de Macao (Chine), de la Chambre du commerce Hong Kong – Vietnam.

Prenant la parole, Johnson Choi, président p. i de la Chambre de commerce de Hong Kong-Vietnam, directeur exécutif du groupe Sunwah, a estimé la coopération intégrale entre la Chine et le Vietnam qui créait de nombreuses opportunités d’affaires et d’investissement aux entreprises des deux pays. Le Guangdong est la localité cultivant des relations de coopération économique et commerciale importante avec plusieurs localités vietnamiennes.

Le Vietnam est un pays disposant d'avantages en termes d'infrastructures, d'économie, de techniques et ayant des orientations de développement claires. Le gouvernement vietnamien applique de nombreuses politiques d’attrait des investisseurs étrangers. De nombreux partenaires de Sunwah souhaitent coopérer avec les entreprises vietnamiennes, a-t-il ajouté.

Présent au forum, Zheng Jian-rong, directeur du Service du commerce de la province du Guangdong a annoncé qu’en 2018, le Guangdong avait investi 250 millions de dollars au Vietnam, faisant du pays son premier partenaire et son premier débouché au sein de l’ASEAN.

En 2018, le commerce bilatéral Vietnam-Guangdong s’est chiffré à 37,16 milliards de dollars, une hausse annuelle de 34,2% et représentant 25,1% du commerce Vietnam-Chine.

Au premier semestre, l’investissement de Hong Kong (Chine) au Vietnam a atteint 5,3 milliards de dollars, dépassant celui de République de Corée, du Japon, des Etats-Unis et d’autres pays. -VNA