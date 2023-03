Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "La communauté des affaires en partenariat avec le gouvernement du Vietnam pour favoriser la croissance verte", le Forum d’affaires du Vietnam 2023 (VBF) s’est ouvert vendredi matin 17 mars à Hanoï.

Photo : VNA

Le forum annuel, co-organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI), sert de mécanisme de dialogue continu et étroit entre le gouvernement et les milieux d’affaires nationaux et étrangers afin d’améliorer les conditions d’affaires pour promouvoir le développement du secteur privé national et faciliter l’environnement des investissements, contribuant ainsi à la croissance économique durable du Vietnam.

Dans son allocution d’ouverture, la vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc, a déclaré qu’au cours de ses 25 ans de développement, VBF persiste toujours son objectif et sa mission d’agir comme une passerelle entre le monde des affaires et les agences gouvernementales.

La vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc lors du forim. Photo : VNA

La communauté des affaires a fourni des commentaires et des recommandations visant à améliorer l’environnement des affaires et des investissements et promouvoir le développement socio-économique durable, tout en renouvelant constamment sa vision et ses méthodes de fonctionnement pour accorder une plus grande attention à la responsabilité sociale.

En 2022, la taille de l’économie vietnamienne a dépassé pour la première fois la barre des 400 milliards de dollars avec un taux de croissance de 8,02 %, bien supérieur à l’objectif fixé et le taux de croissance le plus élevé de la dernière décennie. Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint près de 30 milliards de dollars, tandis que la valeur d'import-export s’est élevée à 732,5 milliards de dollars, faisant du Vietnam dans le top 20 de pays avec les plus grandes échelles commerciales.

Bien qu'ils soient dans la période de développement de la reprise post-COVID-19, les décaissements d'IDE ont augmenté de 13,5 % en glissement annuel, confirmant une fois de plus l'attractivité de l'environnement d'investissement du Vietnam sur les cartes d'investissement régionales et mondiales.

Au cours de la session technique du forum, les groupes de recherche devraient rendre compte de nombreux sujets liés à la préparation de la transition énergétique et de l’économie circulaire et le développement durable et l’amélioration de la compétitivité dans le nouveau contexte. -VNA