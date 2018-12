Hanoi (VNA) – Le football a inspiré le patriotisme et la fierté nationale, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, en recevant vendredi 21 décembre l’équipe nationale de football et l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo, qui viennent de remporter le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à gauche) serre la main de l’entraîneur Park Hang-seo, le 21 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a félicité l’entraîneur en chef Park Hang-seo, d’autres entraîneurs de l’équipe nationale de football, et en particulier les joueurs pour leurs efforts en vue de remporter la victoire.Remerciant le soutien du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et du peuple vietnamien, Park Hang-seo a dit que le triomphe appartient non seulement à l’équipe, mais également au peuple vietnamien entier.Le Vietnam a remporté le trophée tant convoité de l’AFF Suzuki Cup de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF) pour la deuxième fois depuis 2008 en battant la Malaisie 1 à 0 lors du match retour de la finale du tournoi, le 15 décembre, au stade national de My Dinh, à Hanoi.Le titre de champion de l’AFF Suzuki Cup marque un jalon important, a-t-il déclaré, ajoutant que toute l’équipe vise une cible supérieure, à savoir le titre de champion asiatique. "Mes joueurs et moi-même ferons de notre mieux pour atteindre cet objectif", a souligné Park Hang-seo.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que de grands espoirs étaient placés sur l’équipe nationale de football ainsi que sur le développement du football vietnamien.Il a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de donner des instructions à la Fédération de football du Vietnam (VFF) pour faire des préparatifs nécessaires en termes de politique pour l’entraîneur en chef et les joueurs afin qu’ils puissent obtenir de meilleures performances lors des tournois suivants.Le Département général de l’éducation physique et des sports a été prié d’examiner un cadre juridique pour le développement des sports en général et du football en particulier.A cette occasion, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a décerné l’Ordre d’amitié à l’entraîneur en chef Park Hang-seo et l’Ordre du travail de première classe à l’équipe nationale de football.Nguyên Quang Hai, nommé "Joueur le plus utile de l’AFF Suzuki Cup 2018", s’est vu décerner l’Ordre du travail de deuxième classe, alors que 15 autres membres de l’équipe ont été décoré de l’Ordre du travail de troisième classe.Le chef du gouvernement a également décerné des certificats de mérite à 17 membres de l’équipe en reconnaissance de leurs contributions à la victoire.Lors de la rencontre, Dô Quang Hiên, président de T&T Group, a annoncé une prime de 3 milliards de dôngs (128.700 dollars) pour les membres de l’équipe nationale de football.-VNA