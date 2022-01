Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Le Fonds de bourse d’études Vu A Dinh qui porte le nom du héros mort pour la Patrie, a remis lundi 10 janvier des bourses d’études à 120 élèves et étudiants défavorisés issus de minorités ethniques dans la province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre.

L’événement honorée par la présence de l’ancienne vice-présidente de la République Truong My Hoa, a eu lieu dans le cadre du programme «Ouvrir la voie à l’avenir » de l’organisation non gouvernementale VinaCapital Foundation.

Concrètement, 90 bourses d’études, d’une valeur unitaire d’un million de dôngs, ont été accordées à des élèves issus de minorités ethniques, et 30 autres, de 1,5 million de dôngs, à des étudiants issus de minorités ethniques en situation difficile.

Truong My Hoa, qui est également présidente du Fonds de bourse d’études Vu A Dinh, a souhaité que ces bourses contribuent à aider les élèves à surmonter les difficultés de la vie pour poursuivre leurs études.

Créé en 1999, le Fonds de bourse d’études Vu A Dinh a accordé plus de 90.000 bourses à des élèves et étudiants pauvres issus de minorités ethniques et ceux habitant les zones maritimes et insulaires ayant surmonté les difficultés pour obtenir de bons résultats scolaires. -VNA