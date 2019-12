Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis 2017, le fonds d’aide aux plus démunis a recueilli quatorze-milliards de dongs, soit 54,5 millions d’euros, a-t-on appris ce lundi lors d’une conférence organisée à Hanoï pour faire le bilan des trois dernières années.



Les personnes généreuses ont aidé les plus démunis à vivre dans de meilleures conditions, a renchéri Trân Thanh Mân, président du comité central du Front de la Patrie.



« Ce fonds a été utilisé pour aider les déshérités à développer une activité commerciale et leur construire des maisons. Mais pour éradiquer durablement la pauvreté, il faut investir davantage dans l’éducation et la formation professionnelle. L’objectif est d’aider les plus démunis à trouver un emploi stable dans le futur ». -VOV/VNA