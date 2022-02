Hanoi (VNA) – Le projet «Préserver et promouvoir les valeurs des chansons, des danses et de la musique folkloriques des minorités ethniques en association avec le développement du tourisme» vise à maintenir et enrichir la vie spirituelle de la population, à améliorer les conditions de vie ainsi qu’à réduire les écarts de développement entre les régions.

Les H'mong jouent au Khen et dansent dans un festival local au Nord du Vietnam. Photo: Vietnamnet

Le 22 décembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la décision 3404/QD-BVHTTDL approuvant le projet «Préserver et promouvoir les valeurs des chansons, des danses et de la musique folkloriques des minorités ethniques en association avec le développement du tourisme pendant la période 2021–2030».

La mise en œuvre du projet est divisée en 2 phases : de 2021 à 2025, et de 2026 à 2030.

Il faudra évaluer l’état des chants, des danses et de la musique folkloriques des minorités ethniques ainsi que la situation touristique dans des localités peuplées d’ethnies minoritaires ; établir une liste du patrimoine culturel immatériel sous forme d’arts du spectacle folkloriques comprenant chansons, danses et musique.

Pour la période 2021-2025, 40% des types d’art folklorique des minorités ethniques devront être soutenus pour la conservation et la restauration en association avec le développement du tourisme, et ce taux devrait atteindre 70%-80% pour la période 2026-2030.

En 2009, l’UNESCO inscrivait le quan ho, chants alternés traditionnels de la région du Kinh Bac, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Photo: bacninh.gov.vn

De 2021 à 2025, il faudra mettre en œuvre à titre expérimental 500 modèles de clubs culturels et artistiques accompagnant efficacement le développement touristique et 800 modèles de 2026 à 2030.

70% des responsables chargés des aspects culturels et des artisans seront formés à la préservation des cultures traditionnelles des minorités ethniques pendant la période 2021-2025, et 90% pour 2026-2030.

400 artisans appartenant à des minorités ethniques se verront décerner les titres d’"Artiste du Peuple" ou d’"Artiste Émérite". Ce nombre devrait grimper à 600 de 2026 à 2030.

Le projet a aussi souligné l’importance de la présentation et de l’introduction des arts folkloriques dans les programmes des lycées internats des minorités ethniques, de l’organisation d’activités d’échange culturel entre groupes ethniques, de la promotion des modèles de présentation des valeurs des arts folkloriques des groupes ethniques dans le pays et à l’étranger. – CPV/VNA