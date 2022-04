Hanoi (VNA) – L’économie vietnamienne se redresse, mais selon le Fonds monétaire international (FMI), l’inflation et les risques financiers pourraient également augmenter.

Déchargement de marchandises au port de Cat Lai. Photo: VnExpress

Mme Era Dabla-Norris, du Département d’Asie-Pacifique du FMI, a déclaré que le conflit en Ukraine devrait avoir un impact modéré sur le taux de reprise et l’inflation au Vietnam. Cependant, cet organisme a toujours estimé que l’inflation était toujours maîtrisée malgré la hausse des prix des biens et des matières premières.



D’ici la fin de l’année, l’inflation vietnamienne devrait augmenter à 3,9% selon le FMI, proche du seuil cible de contrôle fixé par le Vietnam. Parallèlement, le PIB devrait atteindre 6% en 2022 et 7,2% en 2023.



Mme Dabla-Norris a commenté: "Les perspectives à court terme recèlent de nombreux risques". De nombreux facteurs peuvent entraîner une baisse de la croissance et une augmentation de l’inflation. Les risques immédiats comprennent une augmentation des tensions géopolitiques et un ralentissement de la croissance en Chine. A cela s’ajoutent le durcissement des conditions financières mondiales et l’évolution des marchés de l’immobilier et des obligations d’entreprises.



L’offre de matières premières et les tensions géopolitiques ont également été citées par Standard Chartered pour mettre en garde contre la hausse de l’inflation au Vietnam. Toutefois, cette banque est moins optimiste lorsqu’elle pense que l’indice dépassera les 4% en 2022, voire atteindra 5,5% en 2023.



Afin d’aider l’économie vietnamienne à croître tout en contrôlant l’inflation, la représentante du FMI a déclaré que l’élaboration des politiques doit être rapide, et que le programme de soutien devrait être ajusté de manière flexible en fonction de la vitesse de reprise. La politique budgétaire devrait jouer un rôle clé, en particulier dans le cas où les risques de ralentissement de la croissance se matérialiseraient.



"La mise en œuvre rapide et efficace du programme de relance et de développement socio-économiques sera essentielle pour soutenir la croissance. Ce programme a accordé une priorité raisonnable au secteur de la santé, à la reprise économique et aux perspectives de croissance à moyen terme", a déclaré Mme Era Dabla-Norris.



À l’avenir, la politique budgétaire devra trouver un équilibre entre, d’une part, la fourniture d’un soutien temporaire et, d’autre part, la promotion de la transition économique. Le déficit budgétaire devrait augmenter modérément en 2022.



Avec la politique monétaire, le FMI a recommandé au Vietnam d’être prudent face à l’augmentation des pressions inflationnistes. En conséquence, si des pressions inflationnistes persistantes apparaissent, la Banque d’État devrait resserrer sa politique monétaire.



En outre, le FMI a estimé que, dans les temps à venir, la politique de croissance du crédit devrait raisonnablement s’équilibrer entre la promotion de la reprise économique et la garantie de la stabilité financière. "Nous saluons les récentes mesures visant à accroître la flexibilité du taux de change et à moderniser le cadre de la politique monétaire", a déclaré Mme Dabla-Norris.



Le renforcement de la résilience du secteur bancaire est également essentiel pour soutenir durablement la croissance à moyen terme. Le Vietnam devrait cesser d’assouplir ses réglementations sur la classification et le provisionnement de la dette à mesure que la reprise se renforce. Les réglementations autorisant la restructuration de la dette tout en maintenant le groupe de dette inchangé ne devraient pas être prolongées au-delà de l’échéance de juin 2022, car cela retarderait la comptabilisation des mauvais actifs et pourrait aggraver une mauvaise allocation de crédit et une prise de risque excessive.



En outre, la réglementation et la supervision du secteur financier devraient être renforcées pour faire face aux risques émergents et construire un système bancaire plus résilient, selon le FMI. Il a estimé qu’un cadre macroprudentiel peut jouer un rôle important pour assurer la stabilité financière. Les cadres institutionnels et de faillite doivent être renforcés pour faciliter la résolution des créances douteuses.



Enfin, la représentante du FMI a noté que le Vietnam devrait réformer la structure, améliorer plus radicalement l’environnement des affaires ; améliorer la qualité du travail. Les politiques doivent également tenir compte des implications pour les inégalités de revenus et de richesse.

L’expérience internationale montre que l’accroissement des inégalités réduit la croissance. Dans le même temps, des efforts doivent être entrepris pour renforcer la gouvernance et combler les lacunes en matière de données tout en évoluant vers les standards des économies émergentes. – CPV/VNA