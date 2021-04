L'actrice vietnamienne Hoàng Phuong. Photo: PNVN



Hanoï (VNA) – Le film "Invisible Love" (Tinh yeu vo hinh), realisé conjointement par la Feature Film studio 1 et la société de la culture Hong Nhat, s’est vu attribué cinq prix lors des festivals internationaux du film.

Lors du Festival international du film américain The Indie Fest, le film vietnamien a remporté le Prix du mérite (Award of Merit) et le Prix d’excellence (Award of Excellence).

Lors du Festival international du film de Paris 2021 (Paris International Film Festival), le film a décroché trois prix, à savoir le prix du meilleur long métrage narratif (Best Narrative Feature Film 2021), le prix de meilleure collaboration internationale (Best International Collaboration 2021) et le prix de la meilleure actrice internationale (Best International Actor 2021) pour l’actrice principale Hoang Phuong.

"Invisible Love" (Tinh yeu vo hinh) raconte l'histoire de la belle et énergique infirmière vietnamienne Nguyen Thi Hoa (Hoang Phuong) pendant les années 1930, qui fait face à divers hauts et bas, et chagrins, pour chercher son amour.



Ce film a été coréalisé par les réalisateurs chinois Xiang Guo et vietnamien Nguyen Minh Phuong, avec l’Américain Bill Einreinhofer en tant que producteur exécutif.



Le film a reçu le permis de publication au Vietnam et sera présenté au public cette année, a fait savoir Vi Kien Thanh, chef du Département du cinéma du Vietnam. -VNA