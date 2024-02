Hanoi (VNA) – "Đào, Phở và Piano" (Pêche, Pho et Piano), un film financé par l’État et projeté dans les salles obscures, est devenu un véritable phénomène de la cinématographie nationale.

Le film "Đào, Phở và Piano" a attiré un grand nombre de spectateurs. Photo : ND

Réalisé par Phi Tiên Son, "Đào, Phở và Piano" raconte une histoire d’amour entre un jeune couple dans le contexte de la défense de Hanoï à l’hiver 1946. À la fois romantique et épique, le film aborde les traits des Hanoïens, des gens passionnés et amoureux de la Patrie.

Les deux personnages principaux sont un homme membre de la force d’autodéfense et une femme issue d’une famille riche de Hanoï. Malgré leur amour, la guerre les a séparés, les obligeant à surmonter des difficultés et des dangers pour finalement se retrouver dans les derniers jours de la bataille, le 17 février 1947, lorsque l’armée vietnamienne se rapprocha de la base révolutionnaire pour poursuivre la Résistance contre les colonialistes français.

Leur amour est soutenu par plusieurs personnes, dont un couple de marchands de pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), un vieux peintre et un jeune cireur de chaussures ambulant.

Avec un casting composé, entre autres, d’acteurs réputés et de nouveaux talents tels que Doan Quôc Dam, Thuy Linh, Trung Hiêu, Trân Luc, le chanteur Tuân Hung, le film a été commandé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avec un budget estimé à 20 milliards de dôngs (plus de 815.000 USD). Le studio principal se trouve dans la province de Vinh Phuc (Nord) où l’équipe de production a construit une ancienne rue de 100 m de long.

Avec une autre production et six bandes animées, "Đào, Phở và Piano" s’inscrit dans le cadre du projet d’expérimentation des films financés par l’État et projetés dans les salles obscures. Il est sorti le 10 février, soit le premier jour du premier mois lunaire 2024, exclusivement au Centre national du cinéma.

Nombre d’entrées impressionnant

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé leurs impressions, remarques et commentaires sur le film. Certains ont mentionné avoir rencontré des difficultés pour acheter des billets, car ils étaient constamment en rupture de stock.

La demande étant extrêmement élevée, le Centre national du cinéma a été contraint d’augmenter le nombre des projections, passant initialement de trois à maintenant onze voire quinze séances, en fonction des jours de la semaine et du week-end. Son site web de vente de billets connaît parfois des pannes en raison de l’afflux de clients, dépassant parfois les 30.000 accès simultanés.

Selon les statistiques, le film a été projeté onze fois le 18 février, avec plus de 1.400 billets vendus, générant plus de 87 millions de dôngs pour cette seule journée. La recette totale après une semaine de sortie s’élève à plus de 344 millions de dôngs, un chiffre impressionnant.

De nombreux résidents d’autres localités souhaitent voir le film diffusé dans leur région. Selon les commentaires des spectateurs, l’histoire émouvante et la performance des acteurs sont des éléments clés du succès de ce film, aux côtés des tournages de qualité. Cependant, certains estiment que les effets spéciaux et les décors pourraient encore être améliorés.

2023 a marqué une année florissante pour le cinéma vietnamien, de nombreux films ayant suscité l’intérêt du public. Certains ont même battu des records en termes d’affluence, dépassant même des productions étrangères.

Avec "Đào, Phở và Piano", 2024 s’annonce prometteuse pour l’industrie cinématographique nationale. – CVN/VNA