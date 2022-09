Représentation artistique lors de la cérémonie d'ouverture du festival Vietnam - République de Corée. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le Festival Vietnam-République de Corée 2022 s’est ouvert jeudi 1er septembre dans la ville de Dà Nang (Centre), destiné à renforcer la compréhension et les échanges culturels entre les deux pays.



Cet événement vise également à approfondir les liens d'amitié entre Dà Nang et les localités et partenaires en République de Corée en particulier à travers diverses activités d'échanges culturels et de coopération multiforme.



C'est aussi une activité pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (1992-2022).



Selon le directeur du Département des relations extérieures de la ville de Dà Nang, Huynh Duc Truong, la ville compte actuellement 235 projets d'investissements sud-coréens avec un capital total de plus de 378 millions de dollars. Le commerce entre Dà Nang et les localités ssud-coréennes ont atteint 52 millions de en 2021.



Cette année, le Vietnam et la République de Corée célèbrent le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. –VNA