Cérémonie d'ouverture du Festival Vietnam - Japon 2022. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Festival Vietnam - Japon 2022 s'est ouvert le 14 juillet au Parc de Bien Dong (Mer Orientale), dans la ville de Da Nang (Centre), avec de nombreuses activités d'échanges culturels et artistiques.

L'événement, qui se poursuit jusqu'au 17 juillet, met en vedette 70 pavillons d'organisations et d'unités vietnamiennes et étrangères, présentant la culture, l'éducation, le tourisme, le commerce et la cuisine des deux pays. De nombreux spectacles d'arts traditionnels du Vietnam et du Japon sont également prévus.

Exposition de poupées japonaises. Photo: VNA

Le festival devra contribuer à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre le Vietnam et le Japon, tout en approfondissant l'amitié entre Da Nang et des localités et partenaires japonais. -VNA