Photo d'illustration : bao dai doan ket



Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Sécurité publique prévoit d'organiser un festival musical de la police des pays de l'ASEAN+ en juillet prochain à l’occasion du 60e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (20 juillet).

Le programme vise à renforcer les échanges culturels et musicaux, à améliorer la compréhension mutuelle sur l'identité nationale, la culture et la nature, le processus de fonctionnement et de combat de la police populaire du Vietnam, et des forces de police des pays de l'ASEAN et de certains partenaires, en général. L'occasion aussi de faire promotion de l'image du pays et du peuple vietnamiens auprès d'amis internationaux, de sensibiliser la belle tradition de la Police populaire du Vietnam et d’affirmer la bonne direction du Parti et de l’Etat dans la coopération internationale et l’intégration au monde.

Le programme devrait se tenir dans deux jours avec de spectacles et de défilés dans la rue piétonne autour du lac Hoan Kiem. Le comité d'organisation invitera 14 groupes musicaux dont 10 venus des pays de l'ASEAN, trois du Japon, de Chine, de République de Corée et un de l'Armée populaire du Vietnam. -VNA