Nghê An (VNA) - Le Festival annuel du village Sen 2019 a débuté le 17 mai dans la commune de Kim Liên (district de Nam Dàn, province centrale de Nghê An), à l’occasion du 129e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 – 19 mai 2019).

Lors du Festival du village Sen 2019. Photo: VNA





Le Festival, qui dure trois jours, comprend une série d’activités, notamment une cérémonie d’offrande de fleurs en hommage du Président Hô Chi Minh devant sa statue à Vinh, un défilé de la ville de Vinh à son village natal de Sen.



L’ouverture a été marquée par un programme artistique réunissant plus de 700 artistes venus de 22 troupes, qui ont présenté au public des chansons dédiées au Président Hô Chi Minh.

Au menu figurent également des projections de documentaires et une exposition de photos sur le Président, un camp pour les jeunes, un concours de chant rassemblant 12 troupes artisques des districts et des villes de la province de Nghê An.



Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier. - VNA