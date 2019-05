L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, lors de la conférence de presse le 13 mai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Festival du Vietnam au Japon 2019 (Vietnam Festival) aura lieu les 8 et 9 juin dans le parc Yoyogi à Tokyo.



Lors d’une conférence de presse donnée le 13 mai à l’ambassade du Vietnam au Japon, le comité d’organisation a annoncé que la manifestation comprendrait 120 stands, divisés selon divers sujets dont « Gastronomie traditionnelle », « Musique » et « Arts traditionnels ». Plusieurs artistes japonais et chanteurs vietnamiens seront présents pour participer aux spectacles prévus dans ce cadre. Avec ses diverses activités organisées de 10h00 à 20h00 les 8 et 9 juin, le Festival devrait accueillir 180.000 visiteurs.



La première édition du Festival du Vietnam au Japon a été organisée en 2008, dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il est depuis un événement annuel pour contribuer au développement de la compréhension mutuelle entre les Vietnamiens et les Japonais.



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, ces dernières années, le Festival a contribué au renforcement de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Vu Hong Nam s’est déclaré convaincu que les visiteurs auraient des expériences mémorables au prochain Festival pour découvrir le Vietnam, sa beauté naturelle, sa riche culture et son hospitalité.



Aoyagi Yoichiro, membre de la Chambre des représentants du Japon, également secrétaire général du comité d’organisation du Festival 2019, a rappelé le succès des éditions précédentes. Selon lui, il s’agira d’un rendez-vous des Vietnamiens au Japon et des Japonais désireux de découvrir le Vietnam. -VNA