Lào Cai (VNA) – Du 12 au 18 septembre, dans deux districts de Bac Hà et Si Ma Cai, dans la province de Lào Cai (Nord), le Festival du Plateau Blanc de Bac Hà d’automne 2022 aura lieu avec de nombreuses activités touristiques et expériences intéressantes.

Photo: moitruongvadothi.vn



Le Comité d’organisation du Festival du Plateau Blanc de Bac Hà de 2022 vient d’émettre le Plan n°254 relatif à l’organisation d’un tournoi sportif touristique pour célébrer le 72e anniversaire de la libération de Bac Hà (20 septembre 1950 - 20 septembre 2022). Le festival de cette année aura pour thème « Parfum du jeune riz gluant d’automne doré ».

Au Festival, les visiteurs découvriront et participeront à de diverses activités comme « Parfum du jeune riz gluant du Plateau Blanc, une démonstration de l’artisanat traditionnel de fabrication du «cốm» (jeune riz gluant) sur la scène du marché nocturne de Bac Hà et à la Maison culturelle de la commune de Tà Chai.

Le tournoi sportif touristique se déroulera en 3 jours du 16 au 18 septembre 2022 dans les districts de Bac Hà et Si Ma Cai avec les activités comme le marathon de montagne du Nord-Ouest - Lào Cai 2022 ; la course à pied « Découverte du Plateau Blanc de Bac Hà 2022 » ; le Tournoi sportif de triathlon (course à pied, vélo, kayak combinés).

Photo: VNA



Plus particulièrement lors du Festival, au marché nocturne de Bac Hà, il y aura un concours de danse folklorique et un spectacle de costumes traditionnels des ethnies minoritaires vivant dans les districts de Bac Hà, Bat Xat, Si Ma Cai et Muong Khuong.

Au manoir Hoàng A Tuong, les touristes nationaux et étrangers auront l’occasion de visiter et de vivre une série d’événements d’automne.

Le Festival est une activité importante pour promouvoir les potentiels et les avantages touristiques et les valeurs culturelles des groupes ethniques locaux ; et créer des nouveaux produits touristiques pour attirer les touristes sur le Plateau Blanc de Bac Hà. – NDEL/VNA