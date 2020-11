Affiche de l'événement. Photo: hanoigrapevine.com

Hanoï (VNA) - Six films seront projetés pendant le Festival du film d'Israël 2020, qui se tiendra du 7 au 11 novembre à Hanoï et le 21 novembre à Hô Chi Minh Ville, selon l'ambassade d'Israël au Vietnam.

Les films présenteront différents genres, notamment l’art, le divertissement, le psychosocial, les films pour enfants et les courts métrages.

Les films tournent principalement autour de l'humanité, mettant en avant l'amour familial, le désir de vivre et de conquérir des sommets, ainsi que les efforts pour trouver l'amour malgré les différences.

En particulier, trois films que sont «Shoelaces», «The Farewell Party» et «Apples from the Desert» ont remporté des prix de l'Académie israélienne des sciences et lettres ou du Festival international du film juif.

Un concours de commentaires de films sera lancé sur la page Facebook «Israel in Vietnam»