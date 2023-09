Le célèbre festival de montgolfières du Myanmar à Taunggyi, dans l'État de Shan, reprendra cette année (Photo:consult-myanmar.com)

Hanoï (VNA) - Le célèbre festival de montgolfières du Myanmar à Taunggyi, dans l'État de Shan, reprendra cette année après avoir été suspendu pendant trois ans en raison de la pandémie de COVID-19, ont annoncé les organisateurs le 25 septembre.En conséquence, le festival de cette année aura lieu du 21 au 27 novembre sur la place des montgolfières Awaiyar à Taunggyi, la capitale de l'État Shan.Plus de 60 montgolfières nocturnes et de nombreuses montgolfières diurnes seront lancées pendant le festival, ont indiqué les organisateurs. Au total, 115 montgolfières nocturnes et 281 montgolfières diurnes ont été lancées pendant le festival en 2019.Le porte-parole du gouvernement de l'État Shan, U Khun Thein Maung, a déclaré que le comité d'organisation avait pour objectif de préserver cette tradition et de la transmettre aux jeunes générations.Le festival comprendra non seulement le lancement de montgolfières, mais également des feux d'artifice et un concours de tissage de robes. Cette célébration dynamique devrait renforcer le secteur du tourisme en attirant des visiteurs locaux et internationaux, renforçant ainsi l'économie locale.Le festival de montgolfières devrait augmenter les revenus des résidents locaux, car les touristes nationaux et étrangers viennent au festival.Le festival de Tazaungdaing au Myanmar, également connu sous le nom de Festival des lumières, a lieu traditionnellement le jour de la pleine lune de Tazaungmon, le huitième mois du calendrier du Myanmar. Cela marque la fin de la saison des pluies et de la saison Kathina, pendant laquelle les moines se voient offrir de nouvelles robes.Dans diverses régions du Myanmar, des montgolfières illuminées sont lâchées pendant le festival, à l'instar des célébrations de Yi Peng dans le Nord de la Thaïlande. Ces ballons sont dressés en offrande, destinés à chasser les mauvais esprits selon les croyances locales.- VNA