Photo : VNA

Quang Binh, 25 novembre (VNA) – Du 23 au 31 décembre, le tout premier grand festival de musique et de lumière aura lieu dans la province centrale de Quang Binh, pour célébrer la Nouvelle Année 2024.Co-organisé par le groupe Regal et les autorités provinciales, le premier festival des légendes se tiendra dans la zone urbaine touristique internationale Regal Legend de la commune Bao Ninh de la ville de Dong Hoi.Il proposera une série d'événements sur les thèmes de Noël, de l'amour, de l'intégration internationale et de l'éclairage, avec des performances musicales, des jeux, des spectacles de magie mystique, un carnaval de costumes traditionnels du monde entier et un programme de cartographie 3D, parmi de nombreuses autres activités.Les points forts du festival seront un concert international, un compte à rebours de la Nouvelle Année et un feu d'artifice prévu dans la nuit du 31 décembre.Quang Binh, surnommé le « royaume des grottes », a accueilli plus de 3,6 millions d'arrivées de touristes au cours des neuf premiers mois de 2023, soit une augmentation de 2,32 fois par rapport à l'année précédente, a rapporté le service provincial du Tourisme. VNA