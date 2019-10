Hai Phong (VNA) - Le Festival de la bière belge se déroule du 25 au 27 octobre dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), donnant le coup d’envoi d’une série de festivals et d’événements belges dans la localité.

Vue du Festival de la bière belge dans la ville portuaire de Hai Phong. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Paul Jansen, a déclaré que la bière fait partie de la culture belge et que la culture de la bière belge a été reconnue par l’UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.Les visiteurs auront l’occasion de déguster une grande variété de bières et de plats belges. Dans le cadre du festival, un séminaire de développement logistique et un concert classique ont également été organisés.À cette occasion, l’organisateur Deep C Industrial Zones a présenté 200 millions de dôngs (8 600 dollars) au fonds «Pour les pauvres».Le festival de ce type se déroule avec succès à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville depuis des années, honorant la culture de la bière belge qui joue un rôle dans leur vie quotidienne et lors des événements festifs dans le royaume.Avec près de 1.500 types de bière différents, la fabrication et l’appréciation de la bière font partie du patrimoine vivant de plusieurs communautés réparties dans l’ensemble de la Belgique.En plus d’être transmis à la maison et au sein de cercles sociaux, les connaissances et les savoir-faire sont transmis par des maîtres-brasseurs qui dirigent des cours dans des brasseries, des cours spécialisés destinés aux étudiants qui se forment à ce métier et aux métiers de l’hôtellerie en général, des programmes publics de formation pour les entrepreneurs et des petites brasseries d’essai pour les brasseurs-amateurs. – VNA