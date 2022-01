Reconstitution de la cérémonie "Ban Soc" (cérémonie de distribution du nouveau calendrier à l'occasion de la Nouvelle Année) de la dynastie des Nguyên (1802-1945). Photo : VNA

Thua Thiên - Huê (VNA) - Le Festival de Huê 2022 sera organisé dans le sens de quatre saisons festives, selon le Comité populaire de la province de Thua Thiên – Huê (Centre) lors d’un programme rendu public le 1er janvier.

A cette occasion, la cérémonie "Ban Soc" (cérémonie de la distribution du nouveau calendrier à l'occasion de la Nouvelle Année) de la dynastie des Nguyên (1802-1945) sera reconstituée.

D’après Nguyen Thanh Binh, vice-président du Comité populaire provincial, Thua Thiên - Huê organisera le Festival de Huê dans le sens de quatre saisons festives. Pour l’édition de 2022, il y aura près de 50 événements culturels organisés en continu tout au long de l'année par des troupes nationales et internationales pour honorer et promouvoir les caractéristiques culturelles de l'ancienne cité impériale auprès des habitants locaux et des visiteurs.

Le Festival de Huê 2022 aura diverses activités telles que fête du printemps de janvier à mars avec des activités telles que cérémonie "Ban Soc", fête du temple Huyen Tran, cérémonie de Xa Tac, fête de la poésie de Huê, fête "Huê-Capitale de la gastronomie".

La fête de l'été se déroulera du 9 au 13 avril avec les programmes suivants: fête de l’Ao Dai, fête de rue "Couleurs culturelles", cérémonie de Te Giao, programme d’interprétation de chansons du compositeur Trinh Cong Son, programme Vesak, Semaine de la cuisine végétarienne, fête des cerfs-volants de Hue, fête des lotus de Hue, ...

La fête de l’automne se tiendra de juillet à septembre, avec des spectacles de musique, un festival de hip-hop, unfestival scientifique, une course de bateaux traditionnels sur la rivière des Parfums, une fête des lanternes, une fête de la danse de la licorne...

La fête de l’hiver aura lieu vers la fin d’année avec un festival de chant Bolero, un festival international du cirque, un festival de chant de Hue, une Semaine du tourisme de santé de style huéen, et le programme de compte à rebours pour accueillir la Nouvelle Année.

En outre, il y aura de nombreuses activités comme des expositions, des séminaires scientifiques, des compétitions sportives nationales et internationales... et de nombreuses activités culturelles folkloriques dans les localités de la province.

Le même jour, le Service provincial du Tourisme a organisé la cérémonie d'accueil du premier vol et des premiers visiteurs à Thua Thien - Hue en 2022", avec les 151 passagers du vol VN1543 Hanoi - Huê qui a atterri à l'aéroport International de Phu Bai. En 2022, le secteur touristique de Thua Thiên - Huê continuera de mettre en œuvre des activités de stimulation du tourisme axées sur le thème « Hue - une destination sûre et conviviale ». -VNA