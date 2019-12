Photo: VNA



Thua Thiên Huê (VNA) – Le Festival de Huê 2020 aura lieu du 1er au 6 avril 2020, a annoncé Huynh Tien Dat, directeur du Centre du Festival de Huê, lors de la conférence de presse donnée mardi après-midi, 17 décembre, à Hanoï.

Ayant pour thème "Patrimoine culturel, intégration et développement – Huê toujours neuve", la 11e édition du Festival de Huê comprendra des nouveautés et sera un événement "vert" où on dit non aux plastiques à usage unique.

Le festival attirera la participation d’une vingtaine de troupes artistiques internationales, avec des performances attrayantes et colorées.

Dans ce cadre, sont prévus une palette d’activités telles que sont la cérémonie d’ouverture prévue le 1er avril, le défilé de "ao dài" (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes), la fête gastronomique, etc.

Vu de brillants résultats du Festival Vietnam-France de 1992 organisé par la ville de Huê et l'association Codev Viet Phap, le gouvernement vietnamien a autorisé en octobre 1998 la province de Thua Thien-Huê à coopérer avec l'ambassade de France au Vietnam pour organiser le premier Festival de Huê en 2000.

Depuis, le Festival de Huê est devenu un événement bisannuel culturel, artistique et touristique à l’échelle nationale et internationale. Après 10 éditions, la 11e édition continuera à promouvoir les images de l’ancienne capitale de Huê, une ville festive de réputation mondiale. -VNA