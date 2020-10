Des fleurs de bauhinia. Photo : vnexpress.net.

Hanoï (VNA) - Le Festival de Hoa Ban 2021, un festival de fleurs de bauhinia, considérée comme la plus belle fleur du Nord et du Nord-Ouest, devrait avoir lieu dans la province montagneuse du Nord-Ouest de Diên Biên entre janvier et mai.



Dans le cadre de ce festival, un certain nombre d’évènements clés sont prévus dans la ville de Diên Biên Phu entre le 12 mars et le 15 mars, dont la cérémonie d’ouverture du festival, qui aura lieu le soir du 13 mars.



Un défilé et des jeux folkloriques seront organisés afin que les touristes puissent profiter de l’ambiance festive aux côtés de la population locale.



En outre, une exposition de photos présentant la culture traditionnelle des groupes ethniques de Diên Biên devrait avoir lieu parallèlement à une série de spectacles artistiques, comprenant des chants et des danses folkloriques.



Le Festival de Hoa Ban a eu lieu pour la première fois en 2014, pour marquer le 60e anniversaire de la victoire de la bataille de Diên Biên Phu. Depuis lors, il se tient chaque année dans le but de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles des divers groupes ethniques de la province de Diên Biên.-NDEL/VNA