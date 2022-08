Cérémonie d'ouverture du Festival des fleurs de Da Lat 2019. Photo: khamphadalat.vn

Lam Dong (VNA) - Le 9e Festival des fleurs de Da Lat sur le thème "Da Lat - La ville des quatre saisons des fleurs" aura lieu de novembre à fin décembre 2022, a annoncé le Comité populaire de la province de Lam Dong (Haut Plateaux du Centre).

L'édition de cette année comprend 10 programmes principaux et 41 événements auxiliaires, contribuant à stimuler le tourisme et à présenter la culture et les habitants de la ville aux visiteurs.

En plus d'accueillir des espaces floraux d'art disposés à la surface et autour du lac Xuan Huong (ville de Da Lat), les organisateurs organiseront un large éventail d'activités pendant le festival, notamment des spectacles, un festival de montgolfières et d'autres événements culturels.

Organisé tous les deux ans depuis 2003, le Festival des fleurs de Da Lat a pour but de valoriser l'image des fleurs et l'industrie floricole de la ville.

La province de Lam Dong est le plus grand producteur de fleurs au Vietnam, représentant environ 50% de la production nationale et 40% des surfaces de floriculture. –VNA