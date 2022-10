Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 9e festival de fleurs Da Lat se tiendra du 1er novembre au 31 décembre.



Placé sous le thème «Da Lat, ville aux quatre saisons florales», le festival 2022 aura pour une durée plus longue que les précédentes éditions. Dix grands événements sont programmés, avec entre autres un spectacle d’ouverture, un concert du Nouvel An 2023, des expositions florales, un défilé de mode intitulé «Le paradis des Hauts Plateaux du Centre», un salon aux fleurs et aux plantes d’agréments, un festival de montgolfière.



Ce festival biennal a pour objectif d’attirer les touristes et les investisseurs vers Da Lat. -VOV/VNA