Dak Lak (VNA) – Le premier concours de brassage de café (Vietnam Amazing Brewing Master) s’est tenu le 10 mars dans le cadre de l’une des 18 activités principales du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Le concours a attiré la participation de 33 baristas de neuf localités à travers le Vietnam. La cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu le 13 mars dans l'après-midi.Trinh Duc Minh, chef de l’Association du café de Buôn Ma Thuôt, l’organisatrice du concours, a déclaré que le concours vise à découvrir et à honorer des talents exceptionnels dans la fabrication du café, et leur offre un lieu de rencontre et de partage d’expérience.C’est également une opportunité de présenter, de promouvoir et de développer l’industrie vietnamienne du café de spécialité et sa culture du café, contribuant ainsi à l’augmentation de la consommation intérieure et de la valeur de l’industrie, a-t-il ajouté.

Vietkings décerne un certificat record de "la plus grande boîte de café instantané au Vietnam" aux représentants du groupe My Viet International. Photo : VNA

Dans le cadre du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt, le même jour, l’Organisation des records du Vietnam (Vietkings) a décerné le certificat record de "la plus grande boîte de café instantané au Vietnam" aux représentants du groupe My Viet International.La boîte, mesurant 120 cm x 65 cm x 180 cm et pesant 320 kg, contient 16 000 paquets de café instantané.Après avoir été exposée au festival, la plus grande boîte de café instantané sera présentée aux officiers et soldats du poste de garde-frontière de Tam Hop, dans la commune de Tam Hop, district de Tuong Duong, province de Nghê An (Centre).Sur le thème " Buôn Ma Thuôt - Destination du café du monde", le festival du café de cette année se déroule du 10 au 14 mars.Buôn Ma Thuôt est connue comme la "capitale du café du Vietnam" et possède l’étendue et la production les plus grandes du pays, avec une superficie d’environ 210.000 ha. Son rendement annuel est de plus de 520.000 tonnes, représentant plus de 30% de la production nationale.Le café de cette ville a été exporté dans plusieurs centaines de pays et territoires à travers le monde, jouant un rôle important dans le développement socio-économique local. – VNA