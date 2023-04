L’aube au sommet du Fansipan de Nguyên Minh Tu. Photo : TN/CVN

Lao Cai (VNA) - À chaque saison, le sommet du Fansipan revêt un charme différent. Tantôt la neige recouvre le complexe spirituel, tantôt des milliers d’étoiles brillent dans le ciel, tantôt le coucher du soleil teint les nuages. Des spectacles de la nature qui ne laissent aucun photographe indifférent.

Lors du concours de création et valorisation des couleurs vietnamiennes organisé par Intel Semiconductor avec pour thème la vie colorée du peuple vietnamien en 2022, bon nombre d’œuvres avaient été réalisées au sommet du Fansipan, surnommé le "toit de l’Indochine", à Sa Pa, province de Lào Cai (Nord-Ouest).

Vu Ngoc Tuân a sélectionné la photo L’aube sur le toit de l’Indochine pour représenter son travail. Sur le cliché, la statue de Bouddha Avalokitesvara apparaît au milieu du paysage pittoresque de la chaîne de montagnes Hoàng Liên Son.

De son côté, Nguyên Minh Tu a choisi sa photo Le lever du soleil au sommet du Fansipan pour participer au concours. Elle représente le moment où la lumière du soleil fait fondre la rosée, ses rayons obliques brillent à travers l’espace, se reflétant sur la flèche métallique marquant le sommet de 3.143 m, créant des traînées merveilleuses de lumière.

L’auteur ne pouvait cacher son émerveillement face à la beauté du "toit de l’Indochine" "très différent des levers de soleil que nous avions vus. Pas comme le plateau, pas comme la mer, pas comme la ville. Parfois, il y a des moments et des émotions que nous pouvons enregistrer que dans des photos et notre cœur. Je ne pourrai jamais oublier l’aube au sommet du Fansipan", raconte-t-il.

La deuxième œuvre que Nguyên Minh Tu a choisie est Admirer le sommet sacré du Fansipan.

Selon lui, au cours des sept dernières années, grâce au téléphérique que Sun Group a construit à Sa Pa, des millions de touristes du monde peuvent admirer la beauté du "toit de l’Indochine". Aujourd’hui, le sommet du Fansipan est devenu un lieu de culte et de prière pour la paix.

Au milieu de la neige immaculée

Quatre saisons de fleurs s’épanouissent, le paysage naturel change à chaque seconde, laissant apparaître le Fansipan sous toutes ses formes, avec des beautés différentes dans chaque œuvre.

Le complexe spirituel de Fansipan apparaît au milieu de la neige immaculée dans une photo de Nguyên Manh Cuong. Photo: TN/CVN

Le site apparaît au milieu de la neige immaculée sur une photo de Nguyên Manh Cuong. Le complexe spirituel de Fansipan a la forme d’une ancienne pagode vietnamienne des XVe-XVIesiècles. Une œuvre qu’il a prise en 2022.

À la fin de l’année dernière, la neige y avait atteint 60 cm d’épaisseur, créant une scène naturelle très intéressante. "Le rhododendron s’étend dans le froid et le vent comme pour protéger la pagode, créant une image à la fois vivante et chaude dans l’hiver glacial de la région frontalière", se souvient-il.

Pour sa part, le photographe Nguyên Bao Long, filme Lào Cai, façon time-lapse : Nuit magique du Fansipan. Il n’a pas pu cacher son émotion face à la scène bouleversante : "Sur une telle hauteur, quand la nuit tombe, le ciel est rempli d’étoiles scintillantes qui semblent tomber hors de portée, il suffit de tendre la main pour y accéder".

Travaillant à Sun World Fansipan Legend, il immortalise souvent des moments particulièrement impressionnants du mont Fansipan. Pour enregistrer des phénomènes naturels étonnants au sommet de 3.143 m avec des conditions météorologiques imprévisibles, en plus d’une préparation très minutieuse, il faut avoir un peu de chance. Le moment qui a rendu l’expérience inoubliable a été la lumière de Bouddha et la nuit scintillante. En 2021, le cliché Statue de Bouddha sur le toit de l’Indochine de Lê Viêt Khanh avait remporté avec excellence le 3e Prix dans la catégorie photo d’architecture/photographe professionnel des Monochrome Photography Awards, concours international exclusivement dédié à la photo noir et blanc. L’image du Bouddha Amitabha apparaît majestueuse et mystérieuse dans les nuages. Selon lui, il n’a pas été facile de capturer ce moment unique. L’image a été prise un matin d’hiver après la longue pluie nocturne.

La grande statue du Bouddha Amitabha dans les nuages blancs est une source d’inspiration inépuisable pour de nombreux photographes. Il s’agit de la plus haute statue de Bouddha en bronze du Vietnam. Hauteur de 21,5 m, elle est composée de milliers de plaques de cuivre de 5 mm d’épaisseur, pour un poids total de 62 tonnes. -CVN/VNA