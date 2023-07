Auparavant, le 10 juillet, la communauté vietnamienne en ligne a remarqué que l’image du drapeau vietnamien en céramique sur le toit du hall de Truong Sa Lon avait disparu sur deux applications de Google (Google Maps et Google Earth). Cet incident avait surpris de nombreux utilisateurs et soulevé des soupçons sur la possibilité que Google ait délibérément supprimé l'image du drapeau national vietnamien.

Suite aux frustrations suscitées par la carte satellite de Google ne montrant pas l'image du drapeau national vietnamien sur l'île de Truong Sa Lon, le 11 juillet, l'Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique du ministère de l'Information et des Communications a travaillé avec Google sur la question.



Dans son explication au ministère de l'Information et des Communications, un représentant de Google a déclaré que: "Google ne brouille ni ne modifie les images satellites fournies par des tiers. Le problème lié à l'image affichée est dû à une mauvaise qualité d'image et nous prenons les mesures nécessaires pour la remplacer par une meilleure photo."

L'Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique du ministère de l'Information et des Communications a demandé à Google de régler rapidement ce problème. Le 18 juillet, l'image du drapeau du pays sur l'île de Truong Sa Lon a été restaurée par Google Maps.-VNA