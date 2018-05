La peintre Thu Thuy remporte le prix "Inspiring Woman in a film" du festival du court-métrage TopShorts. Photo : dantri.com.vn



Hanoï (VNA) – Le documentaire « Thu Thuy » du réalisateur vietnamien Nguyen Nghiem Nhan a remporté les prix « Best Trailer » et « Inspiring Woman in a film » du festival du court-métrage TopShorts pour avril 2018.



Depuis 2006, le réalisateur Nguyen Nghiem Nhan de la Télévision du Vietnam (VTV) a suivi la peintre Thu Thuy dans plusieurs de ses projets, notamment la « Route en céramique au bord du fleuve Rouge » en l’honneur du Millénaire de Thang Long-Hanoï en 2010 et d’autres à Truong Sa (Spratly) et à Choisy-le-Roi (France).

La peintre Thu Thuy et la "Route en céramique au bord du fleuve Rouge", son projet pour fêter le Millénaire de Thang Long-Hanoï en 2010. Photo : dantri.com.vn





Le documentaire « Thu Thuy » du réalisateur Nguyen Nghiem Nhan raconte des histoires autour de la conception et de la réalisation des projets d'art de la peintre Thu Thuy et de ses collaborateurs à la société New Hanoi Arts Collective, ainsi que de sa passion pour les arts communautaires.