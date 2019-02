Le secrétaire général du CC du PCV et président du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Hanoi, 24 février (VNA) - Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République Nguyen Phu Trong, accompagné d’une délégation de haut rang du Vietnam a quitté Hanoi le matin du 24 février pour une visite officielle d’amitié au Laos et une visite d'Etat au Cambodge.La visite au Laos du 24 au 25 février est faite à l’invitation du secrétaire général du CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et du président du Laos Bounnhang Vorachith.Pendant ce temps, le voyage au Cambodge du 25 au 26 février aura lieu à l'invitation du roi cambodgien Norodom Sihamoni.Le dirigeant vietnamien est accompagné de Tong Thi Phong, membre du Politburo et vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale; Truong Thi Mai, membre du Politburo, secrétaire du CC et présidente de la Commission de la sensibilisation de masse du CC; Pham Binh Minh, membre du Politburo, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et de nombreux autres hauts fonctionnaires.Les relations Vietnam-Laos ont été fondées par les présidents vietnamien Ho Chi Minh et laotien Kaysone Phomvihane, et ont été nourries au cours des sept dernières décennies par des générations de dirigeants et des populations des deux pays.L’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale ont été constamment consolidées.Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 24 juin 1967, le Vietnam et le Cambodge ont maintenu des visites réciproques de haut niveau, ainsi que des échanges de délégations entre leurs ministères, secteurs et localités. -VNA