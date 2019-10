Panorama de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion de son séjour au Vietnam pour participer au 70e anniversaire de la Journée des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, Bounnhang Vorachith, a rencontré le 29 octobre à Hanoï une délégation d’anciens soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos.



Le dirigeant laotien a déclaré tenir en haute estime les grandes contributions des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos à la lutte d’hier pour l’indépendance nationale comme au processus de développement national d’aujourd’hui de son pays. Il a affirmé que le Laos et le Vietnam oeuvreraient ensemble pour développer leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale.



Le général de brigade Huynh Dac Huong, chef du Comité national de liaison des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, a insisté sur les relations fidèles entre les deux nations, avant de souligner que les célébrations du 70e anniversaire de la Journée des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos témoignaient de la solidarité spéciale traditionnelle des deux pays. -VNA