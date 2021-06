Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith prend la parole lors de sa visite à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant sa visite d'amitié officielle au Vietnam, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, et sa suite se sont rendus mardi 29 juin à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, à Hanoï.

Thongloun Sisoulith a souligné que l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh avaient efficacement aidé le Laos à former des cadres cruciaux.

Il a précisé que la plupart de hauts dirigeants lao sont passés par cette académie vietnamienne dans le cadre de leur cursus de formation, et qu'ils contribuaient activement à l'édification nationale.

L'Académie nationale de politique Hô Chi Minh a contribué de manière importante à l'approfondissement des relations bilatérales, a-t-il souligné.

Plus que jamais, les deux pays devaient continuer de préserver et de promouvoir leur amitié fidèle et transparente, en vue de la transmettre aux jeunes générations, a-t-il ajouté.

Selon Nguyên Xuân Thang, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l'Académie qui a pour mission de former des cadres dirigeants et gestionnaires lao, forme chaque année 500 apprenants lao.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith , et le président vietnamien, Nguyên Xuân Phuc, assistent à l'exposition de photos intitulée "Grande amitié, solidarité spéciale et coopération intégrale. Vietnam - Laos". Photo: VNA

Dans les temps à venir, l'Académie continuera de renforcer la coopération dans la formation des cadres avec les agences du Laos, notamment l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos, le considérant comme une tâche politique la plus importante dans les activités de coopération internationale.

A cette occasion, l'Agence vietnamienne d'information (VNA) en collaboration avec la Commission centrale des relations extérieures du Parti, l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh a organisé une exposition de photos sur le thème "Grande amitié, solidarité spéciale et coopération intégrale Vietnam - Laos" au siège de cette Académie. -VNA