Hanoi (VNA) - Un séminaire vietnamo-suède tenu en présentiel et en ligne mercredi 23 février à Hanoi a discuté de la manière dont le dialogue social contribue à une entreprise durable pendant et après l’épidémie.

L’ambassadrice de Suède au Vietnam Ann Mawe. Photo : BTC/baoquocte.vn

L’événement organisé par l’ambassade de Suède au Vietnam, la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et le Programme suédois sur le lieu de travail (SWP) a été virtuellement suivi par la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde.

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadrice de Suède au Vietnam Ann Mawe a déclaré que la quatrième vague de Covid-19 a posé un certain nombre de défis majeurs à l’économie et à la société vietnamiennes, tels que la pénurie de main-d’œuvre et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

L’épidémie de Covid-19 a souligné la nécessité de considérer la façon dont les gens font des affaires pour les rendre plus durables, a-t-elle indiqué.

Le président de la VCCI, Pham Tân Công. Photo : BTC/baoquocte.vn

La diplomate a noté que les dialogues sociaux sur le lieu de travail sont fondamentaux pour développer une économie de marché qui fonctionne bien et favoriser une société plus cohésive, une croissance inclusive et des entreprises durables.

Les travailleurs auront plus d’influence et de meilleures conditions de travail, les entreprises tireront profit de l’amélioration de la productivité, et la société bénéficiera de la stabilité sociale, a-t-elle expliqué.

La ministre des Affaires étrangères Ann Linde. Photo : BTC/baoquocte.vn

Le président de la VCCI, Pham Tân Công, a estimé que le dialogue social est essentiel pour équilibrer les intérêts des employés et des employeurs et respecter les normes sociales et culturelles sur le lieu de travail. Cela aide à régler les différends et les problèmes, à attirer de nouveaux investissements et à garantir un emploi stable.

La ministre des Affaires étrangères Ann Linde a déclaré qu’elle s’attend à ce que les pratiques partagées par la Suède lors du séminaire contribuent à promouvoir le dialogue social au Vietnam, contribuant ainsi au développement durable et à la prospérité du pays.

Faisant écho au point de vue de la ministre Ann Linde, la vice-ministre vietnamienne du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Thi Hà, a déclaré que les expériences suédoises aideront le Vietnam à revoir le rôle du dialogue social dans le maintien de la stabilité des entreprises, à créer de bonnes bases pour les négociations et les accords et à établir des relations industrielles saines.

La vice-ministre vietnamienne du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Thi Hà. Photo : BTC/baoquocte.vn

Le dialogue social devrait être intégré dans l’élaboration des politiques, en particulier pendant la reprise post-épidémie, a-t-elle plaidé.

Le dialogue social reste une question urgente depuis que l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), qui est entré en vigueur en août 2020, comporte un chapitre sur le commerce et le développement durable détaillant les obligations environnementales et les aspects liés aux questions de travail.

Soutenir le Vietnam dans la promotion des droits du travail a été un aspect majeur du partenariat Vietnam-Suède au cours des 52 dernières années. Le SWP s’est engagé à développer un environnement de dialogue dans les entreprises au Vietnam depuis 2020. – VNA