Hanoi (VNA) - Le Vietnam doit développer son secteur énergétique en parallèle avec le développement économique, élaborant ainsi des stratégies appropriées pour promouvoir le développement durable et assurer la sécurité énergétique nationale, ont déclaré les experts.

Centrale éolienne de Mui Dinh, dans la province de Ninh Thuân. Photo: VNA

La résolution n°55-NQ/TW du 11 février 2020 du Politburo sur les orientations de la stratégie nationale de développement énergétique d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, souligne la priorité d’un développement énergétique rapide et durable lié à la protection de l’environnement, et assurer la défense et la sécurité nationales, ainsi que le progrès social et la justice.Le Vietnam a connu une augmentation moyenne de 6,8% de sa consommation d’énergie par an entre 2016 et 2020. La proportion de la consommation d’électricité dans la consommation totale d’énergie est passée de 25,7% en 2015 à 28,4% en 2020.Le Plan national de développement de l’électricité VIII prévoit que l’électricité commerciale maintiendra une croissance annuelle d’environ 8,7% sur la période 2021-2030, la production d’électricité devant atteindre environ 378,3 milliards de kWh d’ici 2025 et 567 milliards de kWh d’ici 2030.En particulier, le développement économique du Vietnam repose encore principalement sur des industries gourmandes en énergie, tandis que l’efficacité de l’utilisation de l’énergie en général et de l’électricité en particulier est inférieure à celle des autres pays de la région et du monde.Hoàng Viêt Dung, du Département de l’efficacité énergétique et du développement durable du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale et la recherche scientifique et technologique, ainsi que d’augmenter le soutien technique et financier afin de promouvoir les projets d’investissement, de production et de commerce qui utiliser l’énergie de manière économe et efficace.