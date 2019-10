Photo d'illustration : BAD



Singapour (VNA) – Un forum intitulé "Partenariats pour l'avenir : réinventer les infrastructures" s'est tenu les 2 et 3 octobre à Singapour, avec la participation de plus de 800 délégués qui étaient des décideurs politiques, investisseurs et représentants de sociétés d'infrastructures.

Lors de cet événement, les délégations de banques multilatérales de développement et de gouvernements ont discuté des moyens visant à répondre aux besoins croissants de la région en infrastructures.

Seth Tan, directeur exécutif de l’Infrastructure Asia (IA), a indiqué que son organe renforçait le travail avec "les parties prenantes de l'écosystème d'infrastructure afin de rapprocher l’offre et la demande dans le développement des infrastructures en Asie".



Lors de la séance sur le marché des infrastructures tenue jeudi, Lim Chze Chee, responsable de la division de la connectivité de l'ASEAN, a indiqué que le Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN 2025 concernait cinq domaines stratégiques : infrastructure durable, innovation numérique, logistique transparente, excellence réglementaire et mobilité des personnes.



En ce qui concerne la connectivité de l'ASEAN, il ne s'agit pas uniquement d'infrastructure matérielle, mais également de la connectivité numérique, économique, technologique et celle entre les gens, a-t-il ajouté.



Selon lui, l'ASEAN a identifié des projets prioritaires qui auront un effet sur la connectivité régionale, tout en menant des études de préfaisabilité et en développant l’analyse des options de financement pour ces projets.



Ces projets se concentrent sur le renforcement de la connectivité régionale, apportant des avantages économiques et sociaux, et sur la durabilité, a-t-il ajouté.

Le forum de deux jours a été organisé par l'IA créé par l'Enterprise Singapore et l'Autorité monétaire de Singapour pour soutenir le financement et le développement des infrastructures dans la région. -VNA