Un deuxième aéroport dans la région de la capitale devrait voir le jour d'ici 2050 pour alléger le fardeau de l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA

Hanoï, 6 juillet (VNA) - Un deuxième aéroport dans la région de la capitale devrait voir le jour d'ici 2050 pour alléger le fardeau de l'aéroport international de Noi Bai, selon le ministère des Transports.Répondant à la proposition du Comité populaire de Hanoï sur la construction de l'aéroport, le ministère a déclaré que la construction correspond aux orientations de développement de Hanoï d'ici 2030 avec une vision vers 2045, et au plan directeur national pour 2021-2030 avec une vision vers 2050.Le ministère a déclaré qu'il demanderait aux agences compétentes de travailler sur l'emplacement et les critères de planification du deuxième aéroport, et de communiquer les résultats au Premier ministre pour décision.La proposition sur la fonction de l'aéroport sera faite sur la base des résultats de l'étude sur l'espace aérien, les routes aériennes et les méthodes de vol, a indiqué le ministère, citant la planification approuvée du système aéroportuaire national indiquant que les aéroports nationaux sont autorisés à desservir des vols internationaux irréguliers.Le ministère peut proposer au Premier ministre de convertir les aéroports nationaux en aéroports internationaux si les transporteurs aériens souhaitent exploiter des vols internationaux réguliers et si l'infrastructure est qualifiée, a-t-il déclaré, notant que cette décision vise à utiliser le système aéroportuaire, à servir le développement socio-économique et à assurer la flexibilité et l'ouverture de la planification.Dans le document, le ministère a également demandé au Comité populaire de préciser prochainement l'emplacement de la planification du deuxième aéroport Le schéma de planification devrait être esquissé avec l'engagement de consultants étrangers expérimentés dans l'optimisation de l'espace aérien et la garantie de la sécurité des vols, a indiqué le ministère.